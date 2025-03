Autor de livro 'Ainda Estou Aqui' é atacado em festa de Carnaval

Marcelo Rubens Paiva foi agredido em desfile - Foto: Reprodução | TV Cultura

Marcelo Rubens Paiva, escritor da obra que originou o filme 'Ainda Estou Aqui', foi atacado durante um desfile de bloco de Carnaval, neste domingo, 23.

Segundo informações do próprio escritor ao UOL, ele estava no desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta no centro de São Paulo, quando foi alvo de um um episódio de violência.

Marcelo Rubens Paiva, porta-bandeira do desfile, foi alvo de um ataque inesperado. Uma pessoa lançou uma lata de cerveja na sua direção, gerando confusão no evento.

Em entrevista ao site, ele declarou que, apesar do susto, não se machucou: "O cara jogou cerveja na minha cara, mas não entendi o motivo. Fui atacado sem razão alguma, sendo um porta-bandeira e cadeirante, apenas querendo me divertir".