Família com autismo revela como curtir o Furdunço em Salvador

Família com autismo aproveita festa - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Uma família com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) marcou presença no Furdunço, uma das festas que antecedem o Carnaval de Salvador, neste domingo, 23. Apaixonados pelo evento, pai e filha criaram estratégias para aproveitar o dia sem incômodos.

Em conversa com o Portal MASSA!, Antônio João contou que esse já é o quarto ano que traz a filha, Anna Beatriz Almeida, de 13 anos, para curtir a folia. Com o tempo, ele foi desenvolvendo as melhores técnicas para garantir uma boa experiência para a garota.

"Tem o fone de ouvido, água e algum brinquedinho para ela se distrair quando não está passando nada", explicou.

Antônio teve o diagnóstico de autismo tardio e, agora que sabe, também usa protetores de ouvido e fica sempre em um lugar seguro, longe das multidões e perto da saída, para não se sentir acuado ou desconfortável.

"Eu descobri agora e eu estou trazendo só o fone, mas sempre ficava incomodado quando tinha muita gente, e eu não sabia o que era. E agora que eu estou sabendo está sendo bem melhor", declarou ele.