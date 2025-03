Foliões "colocam" Ivete e Claudia Leitte juntas e pedem parceria

Fãs de Ivete e Claudia Leitte se juntam em fantasia - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O pré-carnaval de Salvador tem feito muitos foliões inovarem nas fantasias. Neste domingo, 23, alguns brincaram com a situação da relação entre Ivete Sangalo e Claudia Leitte e criaram roupas inesperadas.

No Banho de Mar à Fantasia, duas pessoas, por exemplo, se fantasiaram com a "camiseta da união" e colocaram as fotos das artistas em seus rostos. A intenção foi homenagear as duas cantoras de axé e pediram até para que elas gravem uma nova parceria.

Outros dois foliões tiveram a mesma ideia de usar os rostos de Ivete e Claudia e brincaram lembrando da novela Amigas & Rivais.

A festa de pré-carnaval lotou a Ladeira da Preguiça, com shows e DJs, em programação que deverá ter ao todo 12 horas de duração.