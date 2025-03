Claudia Leitte, Brown e mais: confira a grade da abertura do Carnaval

Novidade foi anunciada nesta sexta-feira, 21, pela Prefeitura de Salvador - Foto: Reprodução

Histórica! Assim promete ser a abertura do Carnaval 2025 em Salvador. No ano em que se celebram os 40 anos da axé music, a folia começa homenageando a marca em um camarote andante que vai reunir grandes nomes do gênero musical.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, 21, pela Prefeitura de Salvador. Como sempre, a abertura da festa, na quinta-feira, 27, será no Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 15h30.

Vão abrir o carnaval Claudia Leitte, Psirico, Gilmelândia, Xanddy Harmonia, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Sarajane, Ricardo Chaves, Felipe Pezzoni e Sergynho Pimenta.

Completam o time de atrações os blocos afro indígenas Filhos de Gandhy, Muzenza, Olodum, Ilê Aiyê e Commanche do Pelô.

Vale lembrar que o Governo do Estado já havia anunciado o nome de Luiz Caldas também para a abertura da festa. O show do “Pai do Axé” está previsto para às 18h, no mesmo circuito.