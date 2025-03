45 anos do Cheiro de Amor: fundador comemora trajetória e mais um ano do bloco

Bloco Cheiro sairá na sexta de Carnaval - Foto: Divulgação

"Vai sacudir, vai abalar… quando o meu amor passar!" O refrão de um dos maiores sucessos do Cheiro de Amor resume bem o que esses 45 anos representam: energia e uma trajetória marcante na música baiana. Desde os anos 80, o grupo embala carnavais, conquista gerações e mantém viva a Axé Music, que também completa 40 anos. Mas qual o segredo dessa longevidade?

Um dos fundadores, Windson Silva, conversou com o Portal A TARDE e ressaltou a importância do grupo para a cultura da Bahia: "Levamos nossa música e nossa cultura para toda a Bahia e para o Brasil. O Cheiro de Amor é sinônimo de alegria e Carnaval". Ele também enfatizou que a marca de 45 anos é um feito emblemático.

45 anos não são 45 dias. Manter um projeto, um bloco de Carnaval e uma banda por tanto tempo é uma grande vitória. Windson Silva

E a comemoração desse marco não poderia ser diferente: com o trio na rua. Na quinta-feira, 27, o grupo desfila com a pipoca, e na sexta-feira, 28, com o tradicional bloco Cheiro, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Os abadás estão à venda pela Central do Carnaval.

"Vamos colocar o bloco na rua e apresentar a nova cantora da banda dentro do bloco Cheiro de Amor. Tenho certeza de que ela vai corresponder às expectativas do público. Estou muito feliz por comemorar 45 anos da banda, que é um passo para os 50", ressaltou o sócio-fundador, referindo-se à nova vocalista do grupo, Raquel Tombesi.

Raquel Tombesi, nova vocalista da banda Cheiro de Amor Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE Data: 28/08/2024 | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Silva também celebrou a participação no Carnaval de Salvador: "Essa é a nossa casa, nosso reduto. É daqui que tudo acontece, e vamos fazer uma grande festa". Além da folia na capital baiana, a banda ainda marcará presença em eventos pelo Nordeste ao longo do período carnavalesco.

Diferentemente do que ocorreu em um show realizado em janeiro, o bloco não deverá contar com antigos vocalistas. Windson explicou que a dificuldade para reunir ex-integrantes se deve à agenda intensa da época. "O Carnaval exige planejamento com meses de antecedência. Tentei fazer isso uma vez, mas não consegui por causa da agenda dos artistas".

O começo do Cheiro de Amor e seus maiores sucessos

O Cheiro de Amor é uma das bandas precursoras do axé e dono de um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Salvador. Ao longo dos anos, o grupo lançou 26 discos e quatro DVDs, tendo passado por diversos vocais marcantes, como:

• Laurinha Arantes (1983 e 1984);

• Márcia Freire (1985 a 1996 / 2001 a 2003);

• Sergynho (1992-1993);

• Carla Visi (1996 a 2001);

• Alinne Rosa (2003 a 2014);

• Vina Calmon (2014 a 2024).

Ao longo dos anos, o grupo baiano lançou diversos hits que marcaram época e embalaram carnavais no estado e outras regiões do Brasil. Entre os maiores sucessos estão:

• Vai Sacudir, Vai Abalar

• Doce Obsessão

• Auê

• Lero-Lero

• Ficar com Você

• Dias de Sol

• Pureza da Paixão

Bloco Cheiro de Amor em 1997 | Foto: Luciano da Mata | Cedoc A TARDE

Windson contou que tudo começou como uma ideia entre amigos que moravam na Cidade Baixa, em Salvador, e queriam curtir o Carnaval de forma diferente. "Eu sempre fui apaixonado pelo Carnaval e saía em vários blocos. Um dia, decidimos nos unir para criar o nosso próprio. Começamos pequeno, conquistamos a simpatia do público e, aos poucos, nos tornamos um bloco oficial da cidade."

Com o crescimento do bloco, surgiu a necessidade de ter uma banda própria para animar os foliões. "Percebemos que precisávamos de um artista fixo, então montamos a banda Cheiro de Amor para tocar em cima do trio", relembrou o empresário, que garante estar pronto para mais um carnaval.