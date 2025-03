Emanuelle Araujo dá conselho a Claudia Leitte por troca de letra: "Cuidado"

Conhecida por ter feito parte da Banda Eva e trabalhos como atriz, Emanuelle Araujo se posicionou sobre a discussão em torno da mudança de letra feita por Claudia Leitte em um dos seus sucessos. A cantora disse, em entrevista ao Portal A TARDE, que o "assunto é extremamente sério" e vai "além da palavra polêmica".

Apesar disso, a atriz garantiu que acredita que a situação envolvendo Leitte é necessária para "que a gente possa pensar muito sobre isso e principalmente as pessoas brancas".

"Nós, artistas brancos, precisamos ter muito cuidado. Precisamos entender que a gente serve a uma música que tem uma ancestralidade muito forte e que precisa existir um respeito e, muitas vezes, sem condenar ninguém. A gente precisa aprender a ouvir mais, se educar mais", falou a famosa, sem citar a outra cantora de axé.