Tendências para o Carnaval? Veja adereços e fantasias da moda

Ambulante Robson Ferreira fala sobre vendas no Carnaval - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Uma das tradições carnavalescas que se perpetuou ao longo dos anos e nunca perdeu a majestade foi a de se fantasiar. Neste domingo, 23, em Salvador, milhares de pessoas escolheram roupas, acessórios e maquiagens para aproveitar o Furdunço.

Segundo o vendedor ambulante Robson Ferreira, que trabalha no Carnaval de Salvador há mais de 25 anos, o segredo para lucrar bastante nessa época é se atualizar.

"Trabalho desde moleque, na época do mamãe-sacode, o que mudou é que cada ano vai renovando cada coisa, as pessoas sempre vão renovando as fantasias, e temos que acompanhar", declarou ao Grupo A TARDE.

Para ele, os itens que mais vão bombar em 2025 são adereços para a cabeça, como tiaras, lenços e chapéus.

"Tem o chapéu de marinheiro, policial militar, e os adereços que nunca deixam de vender, como o anjinho branco, o anjinho preto, o chifrinho, as orelhas de coelho, enfim... E as doleiras, que é o que as pessoas compram muito devido a segurança", contou o trabalhador.

Óculos da moda no Carnaval | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Quem também quer faturar no ramo é George Pereira, que trabalha com os famosos óculos divertidos. Ele vende os modelos o ano inteiro, mas o auge das vendas costuma ser durante o Carnaval.

Entre as opções, os clientes de Salvador parecem ter definido os seus queridinhos.

"Os preferidos são juliet e os com nomes ou frases, que são conhecidos como óculos da revoada. Eles custam de R$ 25 a R$ 30, depende do modelo", contou.