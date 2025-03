Furdunço: grupos se unem e fazem bloquinhos "privados" na festa

- Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Um dos eventos de pré-Carnaval mais procuradas pelos foliões em Salvador, o Furdunço foi tomado por bloquinhos de fantasia. A festa, que acontece neste domingo (23), no Circuito Orlando Tapajós (Clube Espanhol-Farol da Barra), recebe cerca de 60 atrações em mini-trios e milhares de pessoas para curtir.

Entre os pequenos blocos com artistas, também é possível encontrar os grupos de amigos e familiares que se reúnem para aproveitar a data em grande estilo. Cercados por um elástico, eles desfilam pelo trajeto com fantasias combinadas e muita animação.

Há quatro anos, mulheres dos bairros Garcia e Brotas se juntam para começar a folia momesca com o pé direito. Neste ano, elas escolheram se vestir de líder de torcida, mas sempre variaram os looks ao longo do tempo.

"A primeira fantasia foi de coelhinha, a de hoje é de líderes de torcida, mas já teve de anjinho e teve de diaba também", contou uma das moças.

Quem também ama aproveitar o Furdunço rodeado de amigas é Lidiane Goes, que em 2025 saiu como Malévola. No caso dela, o grupo atrai pessoas de vários lugares, incluindo da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

"Sou do Largo do Tanque, tem gente da Liberdade, Simões Filho, vários lugares! Esse é o quarto ano. Somos todas amigas, é todo mundo conhecido, nos consideramos irmãs", declarou.