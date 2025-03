Guarda Municipal vai operar com mil homens durante o Carnaval

O chefe da Guarda Municipal citou ainda as áreas de atenção que a corporação está tendo neste fim de semana de Furdunço e Fuzuê - Foto: Eduardo Tito | Ag. A TARDE

O diretor da Guarda Municipal de Salvador (GCM, Mauricio Lima, deu detalhes da operação da corporação, durante o Carnaval 2025. Mauricio disse que pelo menos mil homens vão estar mobilizados para a maior festa de rua do planeta.

"A gente começou já na última quinta-feira, 20, já no Santo Antônio Além do Carmo, local que inclusive continua em festa", disse.

O chefe da Guarda citou ainda as áreas de atenção que a corporação está tendo neste fim de semana.

"Estamos com duas frentes da Guarda Civil Municipal, uma no Pelourinho e outra no Santo Antônio Além do Carmo. Neste domingo é realizado também o Furdunço no Pelourinho, além aqui na região da Barra, onde as pessoas costumam vir em maior volume", afirmou.

Durante o Carnaval, a Guarda Civil Municipal já opera de fato com as bases fixas, as quais atendem também aos outros circuitos.

"Nossas bases montadas na Barra e no centro de Salvador dão atenção às outras regiões como ao Centro Histórico e ao Santo Antônio Além do Carmo, inclusive durante o dia para acolher também ao turista", finalizou.