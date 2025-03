Mototaxistas só 'rodarão' na folia se estiverem com licenças em dia

Mototaxistas só poderão trabalhar no Carnaval se os veículos forem vistoriados - Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) prorrogou, até às 10h da manhã da próxima quarta-feira, 26, o prazo para que os quase 1,2 mil mototaxistas cadastrados no órgão regularizem a situação cadastral junto à Prefeitura.

Caso não atendam ao chamado, os trabalhadores não poderão atuar legalmente no Carnaval. Esses mototaxistas, que operam na capital baiana, devem fazer uma vistoria técnica obrigatória nos veículos.

Os condutores interessados renovar a autorização para atuar na cidade devem comparecer ao pátio de vistorias da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), na Avenida Vale dos Barris, e preencher um formulário utilizando dados como CPF, CNH, endereço, telefone, e-mail, alvará de circulação e placa do veículo. Além disso, devem pagar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), referente a taxa de vistoria no valor de R$58,89. O DAM pode ser solicitado através da plataforma Salvador Digital (https://salvadordigital.salvador.ba.gov.br).

No dia do recadastramento, o condutor deve apresentar cartão de identificação, alvará de circulação e o seguro para terceiros, que é um documento previsto no regulamento. A vistoria técnica do veículo deve ser feita no pátio da coordenadoria, onde também são verificados aspectos de segurança, utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), como capacete e vestimenta adequada para circular na motocicleta.