Semob inicia vistoria obrigatória de mototáxis em Salvador

O objetivo da vistoria é garantir que os mototáxis atendam aos padrões de segurança e padronização - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) deu início à vistoria obrigatória dos mototáxis que atuam na capital baiana. O procedimento, coordenado pela Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), começou na última segunda-feira, 20 e seguirá até o dia 5 de fevereiro.

O custo da vistoria é de R$ 58,89, e os mototaxistas que não cumprirem o prazo poderão ter suas autorizações para operar suspensas. Para iniciar o processo, é necessário emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) por meio da plataforma Salvador Digital (https://salvadordigital.salvador.ba.gov.br).

Durante o preenchimento do formulário, o interessado deve fornecer informações como nome, CPF, CNH, endereço, telefone, e-mail, alvará e placa do veículo. Também é preciso anexar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atualizado e o seguro obrigatório. Após o pagamento e envio do comprovante pelo sistema, o autorizatário receberá o termo de inspeção, que deverá ser apresentado no pátio de vistoria da Cotae, localizado no Vale dos Barris, ao lado do antigo prédio da Transalvador. O atendimento ocorre por ordem de chegada, das 8h às 14h.

Leia também:

>> Salvador é 4ª capital com metro quadrado comercial mais caro do país

>> Motorista que causou acidente com 39 mortos estava sob efeito de droga

>> Homem atropela agente da PRF durante tentativa de fuga na BR-101

Alternativamente, o processo pode ser realizado presencialmente na sede da Cotae, situada na Rua Alceu Amoroso Lima, 581, Caminho das Árvores, sem necessidade de agendamento prévio. Para isso, os mototaxistas devem comparecer com o CRLV atualizado, termo de inspeção impresso, veículo devidamente padronizado, capacetes e colete refletivo em conformidade com as normas.

O objetivo da vistoria é garantir que os mototáxis atendam aos padrões de segurança e padronização definidos pela Semob, reforçando a qualidade do serviço e a proteção dos passageiros.

Cronograma de atendimento por número do alvará:

20 de janeiro: 0001 a 0100

21 de janeiro: 0101 a 0200

22 de janeiro: 0201 a 0300

23 de janeiro: 0301 a 0400

24 de janeiro: 0401 a 0500

27 de janeiro: 0501 a 0600

28 de janeiro: 0601 a 0700

29 de janeiro: 0701 a 0800

30 de janeiro: 0801 a 0900

31 de janeiro: 0901 a 1000

3 de fevereiro: 1001 a 1100

4 de fevereiro: 1101 a 1200

5 de fevereiro: 1201 em diante