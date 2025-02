Prazo para regularização de mototáxis termina nesta quinta

Mais de 1.000 mototaxistas estão cadastrados e devem regularizar os veículos - Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O prazo para os 1.149 mil mototaxistas cadastrados junto à Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) regularizarem a situação cadastral junto à Prefeitura, termina nesta quinta-feira, 20.

A ação, feita pela vistoria técnica, é obrigatória para os mototáxis operarem legalmente na capital baiana, em especial nas festas populares de Salvador, a exemplo da Lavagem de Itapuã e do Carnaval.

Os condutores interessados em manter a autorização para circular devem comparecer ao pátio de vistorias da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), na Avenida Vale dos Barris, e preencher um formulário utilizando dados como CPF, CNH, endereço, telefone, e-mail, alvará de circulação e placa do veículo.

Além disso, os mototaxistas devem ainda pagar uma taxa de vistoria no valor de R$58,89, referente ao Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que pode ser solicitado através da plataforma Salvador Digital (https://salvadordigital.salvador.ba.gov.br).

Entre os demais documentos que devem ser apresentados pelos condutores na Cotae, estão: cartão de identificação e o alvará de circulação e o seguro para terceiros, que é um documento previsto no regulamento.

O veículo também deve ser vistoriado no pátio da coordenadoria, onde são verificados aspectos de segurança, utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), a exemplo de capacete, vestimenta para circular na motocicleta, além da vistoria técnica do veículo.

A coordenadora da Cotae, Luila Neves, chama a atenção para a necessidade de cumprimento do prazo de vistoria, que não será mais adiado. "Estamos chegando ao fim do prazo para a vistoria obrigatória dos mototáxis, que encerra neste dia 20 de fevereiro. É fundamental que todos os profissionais regularizem sua situação, pois aqueles que não realizarem a vistoria dentro do período estabelecido estarão impedidos de atuar durante o Carnaval de Salvador. Quem estiver em situação irregular poderá ser autuado e ter o veículo retido no pátio. A vistoria garante a segurança dos passageiros e dos próprios mototaxistas", alerta.