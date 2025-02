Carnaval: fiscalizações garantem responsabilidade e sustentabilidade nos camarotes

- Foto: Divulgação/LIMPURB

Faltando pouco mais de uma semana para o Carnaval 2025, o circuito Dodô (Barra-Ondina) começa a ganhar forma com a montagem dos camarotes que recebem milhares de pessoas por dia. Alguns secretarias municipais como a de Ordem Pública (Semop), Mobilidade (Semob), Transalvador, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), já começaram a preparar suas respectivas operações para a folia.

Entre elas, a Limpurb (Empresa de Limpeza Urbana de Salvador) realiza, nesta terça, 18, e quarta-feira, 19, por meio da Assessoria Estratégica de Gestão (ASSEG) pré-vistorias nos camarotes que estão em processo de instalação para o Carnaval 2025.

A ação pretende orientar e certificar o cumprimento de responsabilidades legais necessárias para o licenciamento concedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR) aos camarotes.

Nas vistorias, a Limpurb informa aos responsáveis pelo empreendimento sobre o gerenciamento de resíduos, bem como sobre a necessidade de se cumprir o horário correto de dispor o lixo para a coleta pública. Os camarotes também são informados da obrigatoriedade de espaços adequados e da contratação de cooperativas de catadores para a separação dos materiais recicláveis.

“Essa cooperativa deve ser remunerada pela prestação de serviço: diária, alimentação e o transporte do resíduo. E ela também deve trabalhar em um local adequado, salubre”, explicou Thiago Figueiredo, chefe da Assessoria Estratégica de Gestão da Limpurb com exclusividade ao portal A TARDE sobre a medida que faz parte do decreto de licenciamento legal pelo Comunicado Limpurb nº 001/2025.

Vistoria desta terça-feira, 18, iniciou no Camarote Salvador em Ondina | Foto: Azure Araujo

De acordo com a empresa, após as vistorias prévias, a Limpurb retorna aos empreendimentos no dia 27 na Operação Carnaval, durante a folia para verificar se os serviços de gerenciamento de resíduos advindo dos postos de saúde instalados por cada camarote para atender o folião.

“Ano passado, nós tivemos 23 camarotes licenciados e aproximadamente 230 toneladas de recicláveis coletados no Carnaval, do circuito ao que é coletado pelos catadores autônomos na rua, sendo que 70 toneladas foram dos camarotes”, disse Thiago Figueiredo.

O gestor também reforçou que as notificações têm diminuído. Os camarotes estão cada vez mais cientes da coleta seletiva. "No Carnaval passado foram apenas cinco notificações. Nos já tivemos Carnaval com 15 a 17 notificações”, concluiu.

Segundo a Limpurb, o não cumprimento das responsabilidades acarreta em uma notificação emitida pela Sedur. Caso o camarote persista no não cumprimento, ele é multado e o valor da penalidade pode variar de acordo com o grau de complexidade da infração.