Carnaval 2025: Trios e carros de apoio passam por vistoria em Salvador

- Foto: Joci Santana/GOVBA

A contagem regressiva para o Carnaval 2025 já começou e a fiscalização dos trios elétricos e carros de apoio iniciou nesta segunda-feira, 17, e segue até o dia 28 de fevereiro. A ação, coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), ocorre no Parque de Exposições da Bahia, em Salvador, e conta com um trabalho técnico e multidisciplinar, que envolve diversas secretarias e órgãos, com o objetivo de garantir a segurança e a alegria dos foliões na maior festa de rua do mundo.

| Foto: Joci Santana/GOVBA

Com o tema "Os 40 anos do Axé Music", o carnaval 2025 acontece de 27 de fevereiro a 4 de março e cerca de 200 veículos da categoria "carroceria trio elétrico" devem desfilar pelos circuitos. A vistoria será feita por aproximadamente 20 profissionais, que irão realizar as inspeções todos os dias, das 8h às 17h, tanto com horário marcado quanto por demanda.

| Foto: Joci Santana/GOVBA

Este ano a grande novidade é que o processo será todo digital, trazendo mais praticidade e com a intenção de garantir que todos os trios e carros de apoio atendam aos requisitos de segurança e trafeguem com total tranquilidade durante o evento.

O diretor do Detran-BA, Rodrigo Pimentel, ressaltou a importância da inspeção e alguns itens que são vistoriados.

Consideramos aspectos como a altura dos veículos, a documentação necessária e as resoluções de trânsito que devem ser seguidas. Os nossos vistoriadores fazem uma avaliação completa, tanto da documentação dos caminhões adaptados como trios elétricos, quanto dos condutores Rodrigo Pimentel

Durante a vistoria, o Detran verifica vários detalhes, como a documentação dos veículos e motoristas, as dimensões dos trios e a presença dos equipamentos obrigatórios. Depois de checar tudo, é emitido um adesivo de "veículo vistoriado", que deve ser colado de forma visível na carroceria, garantindo que o trio está liberado para o desfile.

| Foto: Joci Santana/GOVBA

Para garantir a realização da vistoria, a equipe é formada por peritos criminais, peritos técnicos e mecânicos. Além do DPT participam do processo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA), o Corpo de Bombeiros Militar, a Secretaria da Fazenda Municipal (Sefaz) e a Vigilância Sanitária.