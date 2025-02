Veja onde fazer credenciamento de veículos para o Carnaval

Transalvador instalou 15 portais nos circuitos carnavalescos para acesso de veículos de moradores cadastrados - Foto: Secom

Com a aproximação do Carnaval 2025, que começa no dia 27 de fevereiro, e segue até a quarta-feira de Cinzas, 5 de março, os moradores dos locais próximos ao circuito podem ter acesso com veículos aos portais montados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a partir do credenciamento que pode ser feito online ou presencialmente.

A Transalvador recomenda que o cadastro seja feito online pelo site, para agilizar o atendimento nos postos físicos.

Nesta segunda-feira, 20, a Transalvador anunciou a abertura de um novo posto de atendimento físico para credenciamento localizado no Shopping Barra, no Piso L3, setor Sul. O serviço segue até o dia 26 de fevereiro. Outro posto já realiza o cadastro na loja Ferreira Costa, nos Barris, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com atendimento até 4 de março, inclusive durante o carnaval.

Para quem já se cadastrou para o acesso ao Carnaval do ano passado, basta acessar o site da Transalvador e utilizar o login e senhas antigas, assim o morador pode gerenciar excluindo ou adicionando novos veículos. Já para os novos moradores que ainda realizarão o cadastro pela primeira vez, devem informar o número do IPTU, CPF/CNPJ e o e-mail, sendo que o CPF deve ser o do proprietário do imóvel.

Já quem precisa realizar alterações nas placas de veículos, é preciso comparecer aos postos físicos e apresentar o CRLV do novo veículo e o adesivo do antigo veículo a ser substituído. Os moradores que não estiverem com os veículos cadastrados ou com placas divergentes e tentarem acessar as zonas de restrição serão advertidos e sujeitos a multas.

No total, a Transalvador instalou 15 portais para o acesso de veículos dos moradores das zonas de restrição de circulação. Serão cinco zonas, divididas em 12 regiões distintas. As credenciais serão numeradas de acordo com as subzonas. O cidadão cadastrado terá acesso livre ao portal específico da sua subárea.