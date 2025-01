Carnaval 2025: novo posto para credenciamento de veículos é aberto

Barreiras de acesso ficam presente nas proximidades dos circuitos - Foto: Lucas Moura / Secom

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) anunciou a abertura de mais um posto de atendimento presencial para os moradores das regiões de restrição de circulação veicular durante o Carnaval 2025. O novo posto estará localizado no Shopping Barra, no Piso L3, setor Sul, ao lado da loja Bacio di Latte.

O atendimento começa nesta segunda-feira (20) e seguirá até o dia 26 de fevereiro, funcionando em horários compatíveis com o centro de compras, incluindo finais de semana.

Este é o segundo ponto de atendimento físico disponibilizado pela Transalvador. Desde o início de janeiro, outro posto já opera na loja Ferreira Costa, nos Barris, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com atendimento até 4 de março, inclusive durante o carnaval. O objetivo dessas unidades é facilitar o processo de retirada de credenciais que garantem o acesso de veículos e motos às zonas restritas, além de possibilitar a inclusão de novos automóveis ou alterações nas placas já cadastradas.

Como realizar o credenciamento

A Transalvador recomenda que os moradores realizem o cadastro online para agilizar o atendimento nos postos físicos. Para quem já se cadastrou para o Carnaval 2024, basta acessar o site e utilizar o login e senha antigos. Nesse caso, o morador poderá verificar os veículos cadastrados, excluí-los ou adicionar um novo. Já os proprietários ou inquilinos que estão se cadastrando pela primeira vez devem informar o número do IPTU, CPF/CNPJ e o e-mail, sendo que o CPF deve ser o do proprietário do imóvel.

Após o cadastro, o sistema enviará um código de acesso para o e-mail informado. Com esse código, o morador poderá acessar a plataforma e cadastrar o número do Renavam e a placa do veículo. Caso prefira, o cadastro também pode ser feito diretamente nos postos de atendimento.

Mudanças nas placas e retirada das credenciais

Para quem precisa realizar alterações nas placas de veículos, é necessário comparecer aos postos físicos. O morador deverá apresentar o CRLV do novo veículo e o adesivo do antigo veículo a ser substituído. O adesivo, que possui informações sobre o veículo, o imóvel e a zona de restrição, será entregue também para os que realizarem o cadastro virtualmente.

Aos moradores que se cadastraram entre outubro e dezembro, as credenciais começarão a ser entregues em suas residências a partir desta segunda-feira (20). Caso o adesivo não seja entregue até o dia 23 de fevereiro, é necessário ir a um dos postos de atendimento para retirar o documento.

Importante

É essencial que os moradores que tentarem acessar zonas de restrição com veículos não cadastrados ou com placas divergentes das registradas no sistema sejam advertidos, pois estarão sujeitos a multas. A Transalvador reforça que a credencial deve ser utilizada corretamente, garantindo o acesso somente aos veículos autorizados e às zonas que correspondem ao imóvel do morador.