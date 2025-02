Afoxé Filhos de Gandhy celebra 76 anos com show no Pelourinho

Grupo preparou uma programação especial e gratuita no Pelourinho - Foto: Diógenes Neghet

O Afoxé Filhos de Gandhy completa 76 anos nesta terça-feira, 18, marcando seis décadas de tradição e resistência na cultura baiana e brasileira. Para celebrar a data, o grupo prepara uma programação especial e gratuita no Pelourinho, com missa, cortejo e show.

A festividade começa às 18h, com uma missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Após a celebração religiosa, o cortejo segue pelas ruas do Pelourinho e termina com um show da Banda Orisum na sede do Afoxé, no bairro.

A festa será também uma oportunidade para homenagens e para reafirmar o legado do Afoxé Filhos de Gandhy, uma entidade afro-brasileira fundada em 18 de fevereiro de 1949, por trabalhadores negros do cais do Porto de Salvador.

"Convidamos todos a participar deste evento especial, reafirmando juntos os princípios de paz, tradição e cultura que têm guiado o Afoxé há décadas", afirmou Gilsoney Oliveira, presidente do Afoxé Filhos de Gandhy.

A história do grupo remonta a 1948, quando um grupo de estivadores criou o bloco 'Comendo Coentro', que mais tarde originaria o Afoxé. Em 1951, o grupo se transformou em afoxé com orientação religiosa no Candomblé e incorporou o agogô em seus cânticos de ijexá.

Atualmente, com cerca de 100 mil associados, o Afoxé Filhos de Gandhy é uma das principais manifestações culturais e religiosas da Bahia.