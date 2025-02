Gorgonzola, gengibre e whisky: veja sorveterias com sabores exóticos em Salvador

Sorvetes ganham força no verão em Salvador - Foto: Freepik

Falta pouco mais de um mês para o encerramento do verão, mas o calor está longe de chegar ao fim. O serviço de meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) indica que as temperaturas elevadas devem persistir na Bahia até o fim do mês de fevereiro. Para "matar" um pouco esse calorzão, nada como um bom sorvete. Salvador conta com diversas sorveterias, mas algumas possuem sabores bem inusitados.

Você já pensou, por exemplo, em tomar um sorvete de chocolate com queijo gorgonzola? Essa é somente uma das misturas inesperadas feitas pela Sorveteria Almaléa, no Rio Vermelho. O local ainda conta com os sabores coco com licuri (carro-chefe do estabelecimento), manga com gengibre, pitaya com maracujá e tapipoca com goiabada.

Uma das sócias do estabelecimento, Natalia Teixeira, destacou ao Portal A TARDE o processo artesanal dos produtos: "A gente faz aqui tudo do zero. Não usamos base pronta, saborizante, nada que boa parte dos estabelecimentos usam, sejam gelaterias de alto padrão ou lugares mais simples. E por eu fazer tudo zero, eu tenho a liberdade de criar os sabores da forma que eu quero".

Natalia Teixeira é uma das fundadoras da Almaléa | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Além de ressaltar que não utiliza emulsificantes, gordura trans, nem nenhum tipo de corante ou aroma artificial, a empresa destaca que há opções veganas, para aqueles que não consomem alimentos de origem animal ou possuem intolerância a lactose, e sem açúcar, para diabéticos e/ou pessoas com dietas restritas nesse ingrediente.

"Vou tendo ideias, provando um negócio... Além disso, os sabores especiais para Páscoa e para o Natal acabaram entrando para o cardápio fixo. O chocolate com gorgonzola foi uma coisa que pesquisei sobre perfil de sabor. Foi uma combinação que eu pesquisando achei, testei e deu certo", afirmou a empresária.

Teixeira declarou que esta temporada do ano tem movimentado o estabelecimento: "De fato, a gente sente um movimento muito maior do que o inverno e assim, não só pela temperatura, mas principalmente por conta de chuva. Quando chove a gente sente que o movimento cai e agora no verão o pessoal indo pra praia, festa... a gente tem sido um ponto de encontro das pessoas".

Chocolate com Gorgonzola | Foto: Divulgação

Manga com gengibre | Foto: Divulgação

Coco com licuri | Foto: Divulgação

Fundada há mais de 20 anos, a Sorveteria Le Glacier possui uma grande variedade em seu cardápio. O local tem mais de 50 sabores disponíveis e, segundo o fundador, o chef Georges Laporte, contou à reportagem, um dos mais procurados neste verão é o Jorge Amado, que mistura cachaça, cravo e canela.

O local ainda conta com opções como a Baianada (doce da casca de limão com rapadura e coco) e Caraiba (acerola, gengibre e limão).

Algumas opções de sabores da sorveteria:

• Baianada - doce da casca de limão com rapadura e coco

• Caraiba - acerola, gengibre e limão

• Cocana - Coco com cachaça

• Jorge Amado - Cachaça, cravo e canela

• Manjericão, rapadura e coco

A Cubana é uma das sorvetarias mais tradicionais da cidade | Foto: Reprodução | Instagram

Uma das sorveterias mais clássicas, A Cubana, que surgiu em 1930, faz sucesso com seus sabores diferentes, como o Menina Bonita (leite condensado com xerém de castanha de caju), pudim e Whisky (whisky mesclado com chocolate crispies). Além disso, o já considerado "ponto turístico" da cidade tem muitas opções de sabores de frutas.