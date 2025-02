Altas temperaturas devem continuar na Bahia; saiba até quando

Temperaturas seguem com máximas de 34°C e mínima de 24°C - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

As temperaturas elevadas e o calor devem persistir até o fim do mês de fevereiro na Bahia. Segundo informações meteorológicas do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), os registros de altas temperaturas são típicos desta época do ano, comum no verão baiano.

Nesta semana, em particular, a quantidade de nuvens têm sido reduzidas devido à atuação de sistemas de alta pressão, o que permite a maior incidência de radiação solar e, consequentemente, as altas temperaturas. As temperaturas seguem sem maiores mudanças, e apresentam máximas de 34°C e mínima de 24°C.

De acordo com a meteorologista do Inema, Cláudia Valéria, nas regiões onde o tempo permanece mais nublado e chuvoso como o centro, oeste e sudoeste do estado, as temperaturas não atingem os maiores valores registrados nesse período.

“As áreas que costumam registrar os índices mais elevados incluem o Vale do São Francisco, o Nordeste baiano e toda a faixa leste, incluindo Salvador. A previsão indica a continuidade desse padrão de calor, não apenas nos próximos dias, com predomínio do sol em grande parte do estado, mas também ao longo de fevereiro, março e até a primeira quinzena de abril”, explica a especialista.

“Esse é o período que antecede o início do outono e o retorno das chuvas no setor leste da Bahia, o que tende a amenizar as temperaturas. Por enquanto, no entanto, a tendência é de calor persistente em praticamente todo o estado”, continua Cláudia Valéria.

A meteorologista também ressaltou que o mês de março ainda segue com temperaturas elevadas, pois o período chuvoso da faixa leste, especialmente em Salvador, Litoral Norte e Nordeste baiano, ainda não começou. “Além disso, grande parte da região semiárida também continua registrando temperaturas altas ao longo do mês. No entanto, por estarmos em um período de transição para a estação chuvosa no setor leste, algumas mudanças começam a acontecer”, acrescentou.

Eventualmente, sistemas meteorológicos podem provocar chuvas, e trazer dias mais nublados e, portanto, uma leve redução nas temperaturas. Mas essa queda é temporária, pois, logo em seguida, os termômetros voltam a subir. Esse padrão de calor se mantém, pelo menos, até a primeira quinzena de abril.

Influência humana

“O que vivemos hoje é resultado de anos de desmatamento, uso intensivo de combustíveis fósseis e outras ações que contribuem para as mudanças climáticas. Todos nós temos um papel nesse processo. Precisamos rever nossos hábitos, sair da teoria e aplicar na prática medidas que já são conhecidas e respaldadas pela ciência”, afirmou a metereologista.

Ela também explicou que “a mitigação dessas condições deve ser um esforço contínuo. No curto prazo, não há como reverter o que já está acontecendo ou alterar as temperaturas do próximo mês. Essas mudanças ocorrem ao longo dos anos, exigindo ações consistentes para que o cenário não piore ainda mais”, reforça a especialista.