Em encomenda dos Correios, PF encontra cédulas falsas na Bahia

Ao ser abordada pelos policiais federais, ela recebeu voz de prisão em flagrante - Foto: Divulgação / Polícia Federal

Na manhã desta quinta-feira, 13, a Polícia Federal em Feira de Santana desarticulou uma tentativa de distribuição de cédulas falsas. Durante a operação, os agentes interceptaram uma encomenda entregue pelos Correios, que continha 10 cédulas falsas de R$ 100, todas com a mesma numeração de série.

A responsável pela encomenda, uma mulher de 25 anos, foi surpreendida no momento em que retirava o pacote na agência dos Correios. Ao ser abordada pelos policiais federais, ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida ao Posto da Polícia Federal, onde foi autuada por falsificação de moeda.

De acordo com a legislação, o crime de Moeda Falsa pode resultar em uma pena de 3 a 12 anos de reclusão. A mulher será submetida a audiência de custódia para que a Justiça determine as próximas etapas do processo. Caso sua prisão seja mantida, ela será encaminhada para o presídio de Feira de Santana, onde ficará à disposição da Justiça.