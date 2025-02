Pateta preso! Líder do BDM é encontrado em casa de luxo em Jauá

Lucas Cardoso dos Santos, conhecido como Pateta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lucas Cardoso dos Santos, conhecido como Pateta e líder do BDM em Salvador, foi preso nesta quinta-feira, 13, durante a Operação Faro Fino, em uma casa de luxo com piscina em Jauá, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A operação foi feita em conjunto por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, e das Polícias Militar, Civil e Federal.

No local foram encontrados dois carros e R$ 37 mil em espécie. O criminoso comanda a venda de entorpecentes no Centro de Salvador e tem envolvimento com homicídios de rivais.

Na casa, as equipes apreenderam celulares entre outros itens. Em endereços nos bairros da Saúde e da Federação, em Salvador, os policiais encontraram uma pistola, carregadores e quatro balanças.

No local foram encontrados dois carros e R$ 37 mil em espécie | Foto: Alberto Maraux | SSP

Participaram da Operação Faro Fino equipes da FICCO Bahia, PM (BPATAMO e RONDESP ATLÂNTICO, PC (COPJ) e PF (GPI).