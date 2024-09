Líder do tráfico de drogas morre em operação da FICCO em Monte Santo

criminoso foi alcançado por equipes da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Euclides da Cunha) - Foto: Divulgação | PM

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com as Polícias Civil e Militar resultou na morte do líder do tráfico de drogas na cidade de Monte Santo, no norte da Bahia.

O criminoso foi alcançado por equipes da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Euclides da Cunha), da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Nordeste e do 5º Batalhão da Polícia Militar.

Na operação foram apreendidos 224 papelotes de cocaína, maconha, ecstasy, uma balança, sete celulares, pouco mais de R$ 18 mil em espécie, uma pistola calibre 9 milímetros, carregador e munições.