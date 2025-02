Onda de calor! Veja como se refrescar sem pagar muito na conta de energia

Coeba da dicas sobre como passar o calorão sem aumentar o valor da conta de energia - Foto: Divulgação

Diversas regiões da Bahia podem apresentar termômetros com temperaturas, em média, 5°C mais altos, chegando a bater 40°C entre os dias 12 e 18 de fevereiro. Tal aumento gera um maior uso nos aparelhos eletrônicos, podendo impactar na conta de energia. De acordo com o Climatempo, o Oeste da Bahia, Vale do São Francisco e sertão baiano serão os locais mais afetados.

Com isso, a Neoenergia Coelba apresentou orientações práticas para ajudar as pessoas a passar esse período de calorão, com conforto e economia. Vejas as dicas:

* Ventilação Natural:

Aproveite as brisas da manhã e do final da tarde abrindo janelas e porta;

* Uso eficiente do ar condicionado:

Mantenha as janelas fechadas, use cortinas e ajuste a temperatura entre 23°C e 25°C;

* Evite o uso de aparelhos que geram calor:

Cozinhe de forma rápida e eficiente, evitando o uso prolongado de forno e fogão;

* Geladeira em bom estado:

Verifique as borrachas de vedação e mantenha-a em local fresco e arejado.

Com isso, o conforto segue garantido durante essa onda de calor, sem afetar muito no bolso.