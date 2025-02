Bahia 40°C? Onda de calor pode atingir o estado nos próximos dias

Salvador poderá ter sua média de temperatura para fevereiro elevada em até 5°C - Foto: Divulgação

O instituto meteorológico Climatempo publicou neste domingo, 9, um comunicado que alerta para a possibilidade de uma onda de calor poderosa atingir grande parte do Brasil nos próximos dias, incluindo a maior parte do território da Bahia.

A onda de calor começaria no dia 12 de fevereiro e tem previsão de durar até o dia 18 do mesmo mês. Segundo o Climatempo, o Oeste da Bahia, nas proximidades de Barreiras; o Vale do São Francisco, onde fica Juazeiro; e grande parte do sertão baiano poderão alcançar temperaturas na faixa dos 40°C nesse período.

Grande parte do território baiano deverá sofrer com onda de calor | Foto: Divulgação

Apesar de não estar incluída na classificação de onda de calor, Salvador também deverá ficar mais quente no período. A tendência é que a capital baiana registre temperaturas entre 3°C e 5°C acima de sua média para o período do ano, podendo chegar a máximas de 34°C a 36°C.

As capitais brasileiras a serem mais atingidas pela onda de calor são o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, que devem atingir seus recordes de temperatura no período. São Paulo, apesar de não estar na faixa de maior incidência do fenômeno, também pode alcançar sua máxima recorde.