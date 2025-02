Técnicos da CBPM recebem treinamento de interação com comunidade

O treinamento foi ministrado pelo Mediador de Conflitos do Governo do Estado, Paulo Cezar Cabral - Foto: Divulgação

Profissionais da área técnica da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) participaram de um treinamento para alcançarem as comunidades envolvidas com projeto da companhia, através da comunicação interpessoal, identificar e solucionar potenciais conflitos, além de promover um diálogo mais eficiente

O treinamento “Interação Social e Mediação de Conflitos”, do Governo da Bahia, foi ministrado pelo Mediador de Conflitos do Governo do Estado, Paulo Cezar Cabral, nos dias 6 e 7 de fevereiro.

A programação da atividade incluiu aulas teóricas e rodas de conversas sobre situações reais enfrentadas pelos técnicos em campo. O tenente coronel da Polícia Militar da Bahia, responsável por aplicar o treinamento, destacou a importância da realização do treinamento. “As comunidades, às vezes, em razão do desconhecimento sobre a atividade de pesquisa mineral, ou até por experiências negativas do passado, acabam reagindo negativamente à presença dos técnicos”, informou.

“Então, a chegada no território precisa de uma licença social, do respeito e transparência, e esse é o caminho para que esse diálogo ocorra, para que todas as partes, estado, comunidades e empresas possam efetivamente trazer benefícios sociais, fazer uma atividade sustentável e, sobretudo, com o cuidado ambiental”, apontou o mediador de conflitos.

Um dos participantes do treinamento, o chefe de projetos da CBPM Francinaldo Silva considerou a iniciativa uma oportunidade enriquecedora para atuação da área técnica da pesquisa mineral em campo. “Durante nossas atividades, frequentemente nos deparamos com comunidades onde negociamos serviços e solicitamos autorizações para execução dos trabalhos. No entanto, nem sempre alcançamos sucesso nesses processos devido a ruídos na comunicação”, explicou.

“Os conteúdos apresentados durante os dois dias do curso trouxeram valiosas orientações e práticas que certamente contribuirão para melhorar nosso relacionamento com as comunidades. As estratégias abordadas ajudarão a minimizar mal-entendidos e fortalecerão nossa capacidade de estabelecer diálogos mais eficazes, respeitando as particularidades culturais e as necessidades locais”, afirmou Silva.

Apoio do Governo do Estado

Para o presidente da CBPM, Henrique Carballal, a mediação de conflitos é uma ferramenta essencial para garantir o sucesso das atividades da companhia. "O contato direto com as comunidades exige preparo e sensibilidade para compreender as diferentes realidades locais. A mediação e a escuta ativa são fundamentais para criar um ambiente de confiança e cooperação”, ressaltou.

“Iniciativas como essa são possíveis em razão da liderança do governador Jerônimo Rodrigues, que tem nos dado todo o apoio necessário para a promoção do diálogo e a inclusão social, fortalecendo o papel da CBPM no desenvolvimento sustentável da Bahia", afirmou.