CBPM recebe comissão de vereadores de Itabuna para debater futuro da mineração na Bahia

A possível venda de ações da Bahia Mineração (Bamin) e o ritmo das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul foram os principais pontos debatidos em um encontro realizado ontem na sede da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), em Salvador.

Na reunião, o presidente da CBPM, Henrique Carballal, recebeu uma comissão de vereadores do município de Itabuna liderados pelo presidente da Câmara Municipal, Manoel Porfírio. Também estiveram presentes os edis Silas da Saúde, Robson Rigaud e Paulinho do Banco.

"A continuidade desses projetos é vital para nossa região", afirmou Porfírio, demonstrando particular preocupação com as especulações de mercado sobre possíveis mudanças no controle acionário da Bamin, atual concessionária da Fiol.

O presidente da CBPM, Henrique Carballal, destacou o compromisso do órgão em fortalecer o setor mineral no estado. "Seguindo orientação do governador Jerônimo Rodrigues, estamos empenhados em promover o desenvolvimento sustentável da mineração baiana", declarou.

A reunião marca mais uma etapa no diálogo que a CBPM vem mantendo com municípios onde há atividade mineral, buscando integrar esforços para superar os desafios do setor. Os projetos em discussão são considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico não apenas de Itabuna, mas de toda a região sul do estado.