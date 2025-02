PC desarticula escritório do CV e 'baque' a facção chega a R$ 18 milhões

Desde setembro, a operação já resultou na prisão de 360 criminosos - Foto: Divulgação

Uma operação deflagrada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e em outros quatro estados, incluindo a Bahia, teve como alvo um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho, especializado em roubos de cargas e veículos. A ação, denominada Operação Torniquete, foi realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) nesta quinta-feira, 6 e cumpriu 74 mandados de busca e apreensão em diferentes localidades, incluindo estados como Ceará, Goiás e Santa Catarina.

As investigações, iniciadas em 2024, apontaram que os criminosos operavam a partir de um "escritório" no Complexo da Maré, onde planejavam os assaltos e mantinham registros detalhados sobre funcionários de empresas fornecedoras e receptadores. O esquema movimentou cerca de R$ 18 milhões entre 2022 e 2023, o que levou a Justiça a bloquear as contas dos envolvidos.

Desde setembro, a operação já resultou na prisão de 360 criminosos, além da recuperação de cargas e veículos roubados. Apesar dos avanços, os líderes do grupo seguem foragidos.