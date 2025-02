Corpos de crianças supostamente envenenadas são liberados do IML

- Foto: Redes sociais

Os corpos das duas crianças que foram encontradas mortas com suspeita de envenenamento dentro de casa no bairro de Valéria, em Salvador, foram liberados do Instituto Médico Legal. Segundo informações repassadas ao Portal A TARDE pela família, o enterro vai acontecer neste sábado, 8, às 10h30 no Cemitério Municipal de Periperi.

Benjamim de 7 anos, e Maria Valentina, de 5 anos, foram encontradas mortas nesta quinta-feira, 6. A mãe das crianças, Iasmin Fonseca de 23 anos, também passou mal e foi levada para o Hospital do Subúrbio, onde permanece em estado grave. Tanto ela quanto os filhos tinham sinais de possível envenenamento, segundo informações da Polícia Civil.

Ainda não há informações confirmadas sobre as causas das mortes, mas a suspeita é de que a família começou a passar mal após comer uma gelatina na terça-feira, 4

Mãe e filhos apresentaram um quadro de diarreia ao longo da quarta, 5, e, na madrugada desta quinta, 6, a mulher levantou para fechar a janela por conta da chuva e percebeu que os filhos não estavam respirando. As mortes foram confirmadas por volta de 5h. O padrasto da crianças, identificado como Jean Silva da Hora, afirmou que também passou mal ao comer a gelatina. Ele, no entanto, não ficou internado.

A família não acredita na versão de que a gelatina teria causado a morte. Uma das motivações, para a tia das crianças, um possível motivo pode ter sido a água contaminada. Laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e oitivas e diligências vão auxiliar no esclarecimento do caso.