Turista escapa por minutos de desabamento em Igreja e descreve 'susto'

Parte interna da Igreja de São Francisco de Assis antes do desabamento - Foto: Fred Holanda

O turista Fred Holanda, acompanhado da esposa Rosa, passeava por Salvador, na última quarta-feira, 5, depois de passar uma semana com amigos na Ilha de Itaparica. No entanto, o que deveria ser um passeio tranquilo se tornou um susto após o casal escapar por poucos minutos do desabamento da Igreja de São Francisco de Assis.

O passeio começou pela manhã com uma visita ao Mercado Modelo e logo depois com um almoço no restaurante do Senac, no Pelourinho. Por último, houve uma parada no Terreiro de Jesus, seguido de uma visitação na Igreja de São Francisco, por volta das 14h.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Fred contou que, após a visita, ele e a esposa foram aguardar uma corrida por aplicativo no Terreiro de Jesus, por volta das 14h35, quando o teto da igreja desabou. No entanto, enquanto estava perto do local, ele não percebeu o ocorrido.

“Viemos para Taparica para a casa dos nossos amigos. Chegando aqui, é que eu soube do desabamento. A nossa amiga nos perguntou, ‘vocês ouviram falar do desabamento do teto de São Francisco?’ Eu digo, ‘não é possível, nós estivemos lá agora, que horas foi isso?’ Duas e meia. Daí eu me dei conta de que a gente escapou do desabamento por dez minutos aproximadamente”, afirmou Fred.

Segundo Fred, houve uma mistura de sensações com susto e alívio por terem escapado, mas também uma profunda tristeza pela morte da turista Giulia Panchoni Righetto e pelos feridos.

“A primeira sensação foi de pasmo, de susto, de alívio, porque a gente escapou realmente por minutos de ter ficado embaixo dos escombros. No momento seguinte, a sensação foi de uma profunda tristeza com essa perda da moça, os feridos que ficaram e também a perda desse patrimônio material absolutamente excepcional da cidade de vocês”, conclui.

Entenda o caso

O teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, localizada no Pelourinho, em Salvador, desabou na tarde da última quarta-feira, 5. Uma turista morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas.

A vítima fatal foi Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto (SP), que estava a passeio na capital baiana após viajar para Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, com amigos.



O mesmo teto havia apresentado um problema nesta semana, de acordo com o frade Pedro Júnior Freitas. Ele alertou o Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) sobre uma dilatação no forro na última segunda-feira, 3. A informação é da Folha de São Paulo.

De acordo com o responsável pelo templo, uma visita técnica foi solicitada, mas não houve resposta do órgão. "Pedimos, ainda, orientações sobre as possíveis soluções para o problema, garantindo que qualquer intervenção siga os critérios técnicos e de conservação exigidos para bens tombados. Ficamos à disposição para fornecer mais detalhes e agendar a melhor data para a visita", escreveu o frade em carta enviada ao Iphan.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tinha uma visita técnica agendada na Igreja de São Francisco de Assis na quinta-feira, 6.

Em nota, o órgão informou que a visita foi marcada após pedido protocolizado na tarde da última segunda, 3, para avaliação de uma dilatação do forro do teto da igreja, sem indicação de situação emergencial. Ainda segundo o comunicado, não houve qualquer comunicado da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros ou outros órgãos a respeito de eventuais riscos.

O Ministério Público Federal (MPF) emitiu, nesta quinta-feira, 7, uma recomendação à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Bahia e à Ordem Primeira de São Francisco para a adoção de medidas emergenciais após o incidente.

Além disso, o MPF instaurou um novo procedimento administrativo para apurar as reponsabilidades pelo desabamento e a adoção de medidas urgentes.