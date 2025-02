Esquema de transporte opera em show de Caetano Veloso e Maria Bethânia

Ao todo 13 veículos serão disponibilizados - Foto: Divulgação

Um esquema especial de transporte para facilitar o acesso do público para o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, montado pela Secretaria de Mobilidade (Semob), passa a operar neste sábado, 8, na Arena Fonte Nova.

Ao todo, serão disponibilizados 13 veículos da frota reguladora que estarão distribuídos nas estações da Lapa, Acesso Norte, Pirajá e Águas Claras para facilitar a ida e o retorno do público. Os coletivos estarão disponíveis para operação caso haja demanda proveniente do evento.

A linha 0503 (Brotas x Lapa), terá o itinerário modificado no sábado, 8, no sentido Bairro, Centro. Os ônibus farão retorno no Largo das Pitangueiras e seguem pela Rua Boa Vista de Brotas, Rua do Trovador, Avenida Laurindo Regis, Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, Avenida Ogunjá, Via Exclusiva, Avenida Vasco da Gama e deste ponto segue seu roteiro de origem.

A Semob informou que vai implementar um ponto exclusivo de táxi e mototáxi no acesso pelo Dique em frente à loja do Bahia.