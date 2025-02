Food Trucks no carnaval: abertas inscrições para treinamento gratuito

Objetivo é garantir a segurança alimentar dos foliões - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Estão abertas as inscrições para o treinamento gratuito de trabalhadores de food trucks que atuarão no carnaval de Salvador, promovido pela Vigilância Sanitária de Salvador (Visa). As capacitações são gratuitas e vão acontecer na Escola de Saúde Pública Municipal (Esps), no bairro do Comércio.

Segundo o órgão, o objetivo é garantir que os alimentos vendidos durante a festa sigam os padrões sanitários exigidos, assegurando a segurança alimentar dos foliões.

Para realizar a inscrição, os interessados devem enviar um e-mail para [email protected]. As aulas acontecem ao longo do mês de fevereiro, antes do início do carnaval.

O treinamento abordará as normas sanitárias para comercialização de alimentos em eventos de grande porte, cuidados com higiene pessoal, manipulação e armazenamento dos alimentos, além das regras específicas da legislação municipal, incluindo o que pode e o que não pode ser preparado nas ruas.

Além da capacitação, a visa afirma que seguirá com fiscalizações durante o carnaval para garantir o cumprimento das normas sanitárias.