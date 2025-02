Novo RG: SAC estima emitir 5 mil documentos em escolas

Até ontem, foram cerca de 1.800 emissões desde o início da operação - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Alunos do Colégio Estadual Luís Viana, em Brotas, formaram grande fila nos corredores da instituição para tirar a nova Carteira de Identidade Nacional. O serviço começou ontem e será ofertado até as 17h de hoje. Devido a alta demanda, o SAC Itinerante, em parceria com o Instituto Pedro Mello e a Secretaria de Educação (SEC), está levando postos de atendimento para colégios estaduais de Salvador e do interior do estado. A estimativa é de que 5 mil alunos sejam atendidos até o final da campanha.

Até ontem, foram cerca de 1.800 emissões desde o início da operação. Em Salvador, a iniciativa já passou pelos colégios São Daniel Comboni, em Sussuarana, e Barros Barreto, em Paripe.

“Foi muito bem aceito aqui. As pessoas querem estar em dia com a sua documentação. É muito positivo e acolhedor essa ação”, elogia a diretora do Luís Viana, Ana Paula Ramos.

A diretora operacional do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), Nilza Rios, explica: “O objetivo é ampliar as vagas de atendimento para emissão da CIN na capital e no interior”.

De acordo com Nilza, o SAC está trabalhando na criação de mais ações de ampliação do atendimento para a nova carteira. Nas unidades do Shopping Barra e do Shopping da Bahia, o horário de funcionamento foi estendido até as 21h para a realização da CIN. “Contratamos uma equipe para o turno da noite dedicada só para essa missão”.

A previsão é de oferecer o serviço em oito escolas. Entre 10 e 14 de fevereiro, vai funcionar no Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, de São Cristóvão. Na mesma semana, passa por Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Para ter acesso ao serviço, que também atende os pais dos estudantes, o agendamento deve ser feito na escola. “Achei mais fácil por ser gratuito. Não precisa lidar com transporte e outros custos”, relata o aluno do Colégio Luís Viana, Carlos Costa, 18 anos, que não renovava sua identidade desde os 12 anos. A nova documentação vai substituir completamente o Registro Geral (RG) até 2032. Até ontem, o SAC registrava o número de 475.619 CINs emitidas na Bahia.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira