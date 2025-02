Mais de quatro linhas de ônibus são reativadas esta semana em Salvador

Linhas estavam suspensas devido à integração com metrô - Foto: Divulgação

Mais de quatro linhas de ônibus foram reativadas esta semana, em Salvador, como medida da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob) de ampliar a rede de transporte, antes suspensas devido à integração com o metrô, para atender as demandas da população.

Entre as linhas retomadas está a 1515 (Conjunto Pirajá x Ribeira), uma das mais solicitadas pela comunidade. Suspensa em 2021, a linha voltou a operar nesta segunda-feira, 3, com quatro horários por turno: 4h30, 5h, 5h30, 6h, 11h10, 11h40, 12h10, 12h40, 16h20, 16h50, 17h20 e 17h50.

Outra reativação é a linha 1645 (Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Pituba), parcialmente retomada com a ampliação da linha 1674-01 (Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Estação BRT Hiper) Com isso, os usuários poderão se deslocar diretamente para a Pituba.

Além dessas, também desde a segunda-feira, 3, as linhas 1206 (Tancredo Neves x Lapa (via Ogunjá) e 1214 (Engomadeira x Terminal Acesso Norte/Lapa (via Baixa dos Sapateiros) voltaram a operar, com 61 viagens diárias em dias úteis e 32 aos sábados. Não haverá funcionamento aos domingos e feriados.

“Nossa equipe de planejamento está debruçada realizando estudos sobre a reativação de linhas. Foi contratado um sistema que identifica os deslocamentos das pessoas através de dados móveis em dispositivos. Isso está servindo como base para entender as atuais lógicas de deslocamento e, junto com as demais análises que são feitas por nossos técnicos, tomamos as devidas decisões sobre o assunto. Tudo será feito de forma técnica e com muita responsabilidade”, disse o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

O vigilante Edson Guerreiro, de 51 anos, morador de Pirajá aprovou o retorno da linha. “Muito bom ter essa linha de volta, vai ajudar muito. A quantidade de ônibus atende, e com ar-condicionado, melhor ainda. Ainda mais em dia de folga, se quiser ir na Ribeira, levar a família para pegar uma praia, aí é bom demais”, declarou.