Tartarugas são encontradas mortas em praia de Salvador

Animais foram encontrados na faixa de areia - Foto: Reprodução/Google Maps

Duas tartarugas foram encontradas mortas na manhã desta sexta-feira, 7, na Praia do Corsário, localizada entre os bairros de Boca do Rio e Pituaçu, em Salvador. Os animais, que estavam na faixa de areia, foram analisados pelo Projeto Tamar para identificar as possíveis causas das mortes.

Ao Portal A TARDE, Landis Petersen, coordenador de campo do Projeto em Arembepe e responsável pelo monitoramento das praias de Salvador, afirmou que, por se tratar de mais de um caso, isso indica que os animais morreram devido à interação com a pesca.

"Por exemplo, se uma tartaruga morre por ingerir muito lixo, ela morre sozinha. Quando encontramos 2, 3 ou até 5 tartarugas mortas no mesmo local, isso indica que ocorreu algum evento que causou as mortes. Geralmente, esse evento está relacionado à pesca. Elas ficam presas em redes e não conseguem subir para respirar, interagem com anzóis ou podem ser impactadas pelas pescas com bombas, que, embora proibidas, ainda acontecem", explicou.

De acordo com Landis, a principal causa da morte das tartarugas marinhas é a pesca, sendo que quase todas as modalidades da prática têm um grande potencial de impacto sobre esses animais, principalmente as industriais e em larga escala.

"A gente consegue identificar uma série de características para determinar isso. O animal inchado, com sinal de afogamento, boa condição corpórea. Não é um animal doente, que estava fraco ou definhando. Não haveria nenhum motivo para esse bicho encalhar nessas condições. Portanto, já conseguimos, em algumas situações, categorizar a causa da morte", detalhou.

| Foto: Reprodução

Segundo o coordenador, a primeira tartaruga é da espécie tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), aparentemente macho e adulto. A segunda é uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) jovem, que pode crescer mais do que a tartaruga-cabeçuda.

Landis Petersen afirmou que as tartarugas já foram enterradas por profissionais da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), que são parceiros do projeto. "Eles são nossos parceiros, realizamos capacitações com eles. Eles sabem onde verificar se há alguma marca ou se o animal está identificado, além de como tirar fotos para nos ajudar na identificação. Em várias situações, orientamos e eles fazem a remoção e enterram os animais, o que é muito importante, pois, às vezes, nossa equipe não conseguiria estar lá com a mesma celeridade", concluiu.