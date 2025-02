Foragido de Goiás é preso em Salvador durante operação contra o tráfico

Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação | PC

Um foragido da Justiça de Goiás foi preso em Salvador nesta sexta-feira, 7, durante a quarta fase da Operação Proteger, deflagrada nos bairros do Garcia, Federação e Gamboa. O homem possuía um mandado de prisão em aberto por roubo e foi capturado em uma ação coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Durante a operação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreenderam drogas, munições, balaclavas, balanças, celulares, embalagens para entorpecentes e máquinas de cartão de crédito.

Os alvos da operação são suspeitos de atuar na logística do tráfico de drogas nessas regiões. De acordo com as investigações, os imóveis onde as buscas foram realizadas eram usados por grupos criminosos para reuniões estratégicas, coleta de dinheiro do tráfico e planejamento de ataques.