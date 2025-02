Golpe do pix: homem é preso por lesar loja de suplemento em Salvador

Homem enviava ao lojista comprovantes falsos de transferências via Pix - Foto: Imagem ilustrativa | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante, na quarta-feira, 5, por praticar golpes contra uma loja de suplementos alimentares em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após um trabalho de inteligência e monitoramento.

O suspeito encomendava produtos através de um aplicativo de mensagens instantâneas, realizando pedidos para entrega por delivery. No entanto, ao invés de efetuar o pagamento real, ele enviava ao lojista comprovantes falsos de transferências via Pix, gerados por ele no próprio computador.

Após ser acionada pelo proprietário da loja, a polícia acompanhou a entrega e abordou o suspeito no momento em que ele recebia a mercadoria. O homem confessou o crime e foi preso em flagrante.

O suspeito realizou os exames legais e está a disposição do Poder Judiciário. O Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), responsável pela ação, segue investigando para verificar se há outras vítimas do golpe.