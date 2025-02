Traficante do BDM morre durante confronto com a PM em Cajazeiras 11

Outros dois homens foram localizados na operação e presos em flagrante. - Foto: Divulgação

Um traficante que integrava a facção Bonde do Maluco (BDM) morreu nesta quinta-feira, 6, durante uma troca de tiros com os militares no bairro Cajazeiras 11.

Uma grande operação em combate ao tráfico de drogas foi realizada na rua Geraldo Brasil, por equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Rondesp Central, 22º Batalhão, Batalhão Patamo, Grupamento Aéreo da PM, Batalhão de Choque e Esquadrão Águia.

Segundo informações de polícia, houve uma intensa troca de tiros e Reginaldo, também conhecido como “Novinha”, foi baleado e socorrido para o hospital Eládio Lassérre, mas não resistiu. Outros dois homens foram localizados na operação e presos em flagrante.

Os militares apreenderam cerca de 50 kg de drogas, uma pistola calibre 9mm e carregadores. “Reginaldo Novinha”, do BDM, era apontado como o autor de vários homicídios em Salvador.