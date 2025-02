Sete de Abril: motivo da briga entre jovem morto e suspeito é revelado

O corpo do jovem foi sepultado na segunda-feira, 3, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. - Foto: Redes sociais

A morte de Danilo Santos Cruz Oliveira, de 22 anos, em Sete de Abril, foi motivada por uma discussão envolvendo uma pessoa com deficiência (PCD), segundo detalhado nesta quinta-feira, 6, pelo delegado do caso, Daniel Pinheiro.

Durante coletiva de imprensa, o delegado detalhou que a vítima e o suspeito se desentenderam após o PCD estar na frente de um deles. Apesar de não detalhar quem seria a pessoa incomodada com a presença da pessoa, o delegado explicou que os ânimos alteraram durante a desavença.

"Tinha uma pessoa com deficiência que estaria na passagem de um deles. Não sei detalhar qual exatamente, mas o que aconteceu é que um deles queria que o cadeirante deixasse a passagem livre e o outro não gostou da forma que foi falado. Com isso então, iniciou-se uma discussão. Danilo teria agredido o suspeito, que caiu e bateu com a cabeça no chão. Após o desentendimento, o homem pegou a arma em casa, retornou e disparou contra a vítima", disse o delegado.

A versão, no entanto, é diferente do relato inicial apresentado pela família de Danilo. O irmão mais novo do jovem, que preferiu não se identificar, disse que os dois foram surpreendidos por um homem enquanto esperavam a chuva passar embaixo de um toldo na região da Quadra B. Para a família, Danilo foi confundido com outra pessoa.

O suspeito foi preso em Cajazeiras nesta quinta-feira, 06, após ser flagrado com a pistola .40, a mesma utilizada no dia do crime. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e responderá também por homicídio. Após ser ouvido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele será submetido aos exames de praxe e permanecerá à disposição da Justiça. A arma apreendida será encaminhada para perícia.

O corpo do jovem foi sepultado na segunda-feira, 3, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.