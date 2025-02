Gás natural em Salvador: parte de área interditada na Avenida ACM é liberada

Vazamento de gaz na av ACM em frente a Igreja Universal - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Quase toda área que estava interditada desde a noite de quinta-feira, 5, por conta da presença de gás natural na Avenida ACM, já foi liberada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) nesta quinta-feira, 6.

A companhia Bahiagás segue monitorando o local, em especial na avaliação de riscos de qualquer acidente.

Seguindo as diretrizes de segurança, nesta quinta-feira, 6, a partir das 22h, uma nova intervenção será feita no canteiro central da via para nova inspeção preventiva.

A companhia afirma que não há vazamento de gás nas tubulações locais. A equipe técnica da Bahiagás, juntamente com o Corpo de Bombeiros, seguem monitorando o local.