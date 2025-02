Novo RG: SAC atualiza escolas com emissão de documento na Bahia

Para ser atendido é preciso fazer um agendamento prévio - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) pode ser feita em pontos itinerantes do SAC em escolas estaduais da Bahia. Em todos os colégios, o atendimento aos alunos é gratuito e acontece de 10 a 14 de fevereiro, de 8h às 17h.

Para ser atendido é preciso fazer um agendamento prévio na própria escola. Ao todo, 30 colaboradores da Rede SAC atuam na missão, que deve atender a cerca de 5 mil alunos no total.

A próxima parada é simultânea em três colégios da rede pública: Pedro Paulo Marques e Marques, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, e a chegada ao interior do Estado, nas escolas Professora Ana Angélica Vergne de Morais, em Feira de Santana; e Padre Luís Soares Palmeira, em Vitória da Conquista.

A ação é realizada pela equipe do SAC Itinerante e Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), em parceria com a Secretaria da Educação (SEC). A previsão inicial é oferecer a CIN em oito escolas públicas estaduais, incluindo duas no interior do Estado. A próxima etapa será nos colégios David Mendes Pereira, em São Marcos; e Clarice Santiago dos Santos, no bairro do Arenoso, ambas em Salvador.