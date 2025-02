Radar e iluminação: moradores de Monte Gordo protestam na BA-099

protesto na tarde deste domingo, 09, na entrada da localidade, localizada às margens da BA-099 - Foto: Arquivo Pessoal

Moradores de Monte Gordo, em Camaçari, realizam um protesto na tarde deste domingo, 9, na entrada da localidade, localizada às margens da BA-099, fechando a via no sentido Salvador. A manifestação foi motivada pela reivindicação de melhorias na segurança da região, como a instalação de radares e o reforço na iluminação, visando evitar acidentes e atropelamentos.

O protesto ocorre após um trágico acidente na noite de sexta-feira, 31 de janeiro, que resultou na morte de duas pessoas. David e Filipe, moradores de Monte Gordo, estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por uma caminhonete na BA-099, entre Guarajuba e Barra do Jacuípe, distritos de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Ao Portal A TARDE, Romário Ramos Fanta, morador de Monte Gordo e um dos organizadores do protesto, falou sobre a situação e a necessidade urgente de mudanças. O pai de Romário também morreu em um acidente na região.

"Exigir que seja implantado algo que possa fazer com que os condutores dessa via, nas proximidades de Monte Gordo, Guarajuba, saída do Beco da Cebola, reduzam a velocidade, evitando a quantidade de acidentes e mortes ocasionados por eles nessa região. Já foram muitas vidas perdidas e vejo que os órgãos não estão dando a devida importância para os ocorridos", explicou Romário.

A principal demanda dos moradores é a instalação de radares na BA-099. "Outras localidades, como Arembepe, Barra de Jacuípe, Barra de Pojuca e Vila de Abrantes, onde esses radares foram colocados em locais que antes tinham acidentes recorrentes, e hoje já não há mais. Nosso principal objetivo aqui é, primeiramente, instalar radares, melhorar a sinalização para reduzir a velocidade, além de melhorar a iluminação", enfatizou Romário.

Além disso, os moradores sugerem a construção de uma passarela exclusiva para motos, devido à alta circulação de motocicletas na região. "A circulação de motos de Monte Gordo para Guarajuba é intensa e frequentemente causa acidentes devido a essa alta intensidade", afirmou o morador.



O Portal A TARDE entrou em contato com a Concessionária Litoral Norte, responsável pela administração da BA-099, que informou por meio de nota que "na tarde deste domingo (9), a BA-099 registrou fluxo lento e bloqueio parcial próximo ao km 43, no sentido Salvador, devido a uma manifestação referente a um acidente registrado na rodovia, no dia 31 de janeiro, entre uma moto e um carro de passeio."

Ainda segundo a CLN, a Polícia Rodoviária e a equipe da Concessionária conduziram a passagem dos veículos, e no momento a rodovia encontra-se com fluxo normal e liberado.

A Litoral Norte reforça a importância da conscientização dos motoristas para um trânsito seguro e responsável com a vida de todos, respeitando as sinalizações, os limites de velocidade e realizando ultrapassagens seguras.

Informa também que a rodovia conta com todo o equipamento de segurança previsto pela AGERBA - Agência Estadual de Regulamentação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, para garantir a segurança dos usuários.

A PM também se manifestou através de nota dizendo que "policiais da 59ª CIPM e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados em razão de um grupo de pessoas que realizava um protesto na Estrada do Coco, BA 099, sentido Salvador. Os manifestantes utilizavam objetos em chamas para bloquear uma das faixas da via."

Ainda de acordo com a PM, no local, as guarnições iniciaram o processo de negociação com o grupo e, após diálogo, a via foi liberada. Os objetos foram removidos da pista e o trânsito na região voltou à normalidade. O policiamento foi intensificado na região.