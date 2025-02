Integrante do BDM morre em operação da polícia no Bairro da Paz

Operação 'Alatus' foi cumprida em conjunto por agentes da 49ª Companhia Independente (CIPM), da Rondesp e Graer - Foto: Divulgação | PM

Durante o cumprimento da Operação 'Alatus', deflagrada nesta sexta-feira, 7, em Salvador, um homem identificado como Davi de Oliveira Rodrigues morreu em confronto com a polícia. Segundo informações obtidas pelo Portal MASSA!, o vulgo 'Galego' era integrante da facção Bonde do Maluco (BDM).

De acordo com a polícia, militares faziam incursão no KM 17 do Bairro da Paz, em uma área de mata, quando foram recebidos a tiros por suspeitos armados. Houve revide e um confronto foi iniciado, momento em que Davi foi atingido.

O traficante chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos. Ele portava uma submetralhadora artesanal, que foi apreendida e apresentada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A operação foi cumprida em conjunto por agentes da 49ª Companhia Independente (CIPM), da Rondesp e Graer.