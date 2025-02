Homem armado faz mulher e filho de 4 anos reféns no Engenho Velho

O sequestro ainda segue em andamento - Foto: Captura/Google Street View

Um homem fez a própria família de refém, nesta sexta-feira, 7, em uma residência na Rua Vila Paraíso, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. A situação foi gravada pelo próprio criminoso através de live do Instagram.

Dentro da casa, o indivíduo aparece com uma mulher e o filho pequeno, de quatro anos.

Nas imagens, o suspeito aparece tentando negociar com os agentes da Polícia Militar (PM-BA) e pedindo a presença de um advogado. Ele mostra em alguns momentos que está armado com uma pistola de calibre 9mm.

O sequestro ainda segue em andamento com as equipes da PM na localidade, cercando a residência. As forças policiais tentam fazer com que o indivíduo deixe os reféns e se entregue.