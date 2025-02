Traficante do CV morre em confronto com a PM no Uruguai

- Foto: Divulgação Polícia Militar

Um traficante do Comando Vermelho (CV), de prenome Lucas, morreu nesta sexta-feira, 7, após trocar tiros com a Polícia Militar na localidade conhecida como "Fundão do Uruguai", na Cidade Baixa, em Salvador.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE com fontes policiais da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) guarnições foram até o local com a informação de que havia homens armadas na região e praticando tráfico de drogas. Com a chegada da polícia por meio de incursão tática, cerca de quinze suspeitos passaram a fugir e atirar contra as guarnições.

Segundo a PM, houve revide e o traficante, de vulgo "Banguelo", foi atingido. O homem foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Com ele, foi encontrada uma pistola Taurus, calibre .40, com numeração raspada, bem como de uma mochila contendo um simulacro de pistola e vasta quantidade de drogas diversas.

"Banguelo", segundo a polícia, estava envolvido ao ataque a guarnições da 17ª CIPM no dia anterior. Ele também tinha sido preso no mês de dezembro com drogas pela Rondesp BTS, no Uruguai.