Mulher é incendiada por companheiro durante discussão em Salvador

O suspeito ainda não havia sido localizado até a manhã deste domingo, 9 - Foto: Reprodução

Uma mulher foi incendiada pelo companheiro dela durante uma discussão na madrugada do sábado, 8, no Barbalho, em Salvador. O suspeito ainda não havia sido localizado até a manhã deste domingo, 9, segundo a Polícia Civil.

Segundo a PC, a mulher sofreu queimaduras de terceiro grau depois que o homem jogou álcool na companheira e a incendiou. Ela havia conseguido apagar as chamas e correu para a rua em busca de ajuda, sendo socorrida por um policial militar que acionou o resgate.

A vítima, ainda segundo a defesa da mulher, estava em um relacionamento conturbado. A mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu os primeiros atendimentos.A mulher permanece internada em estado estável. As investigações seguem para esclarecer os fatos e localizar o agressor, que já foi identificado.

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) como tentativa de feminicídio.