Homem é preso suspeito de matar esposa e jogar corpo em rio na Bahia

Um homem identificado como Nilson de Jesus Rocha, de 35 anos, suspeito de matar Adriana Cunha da Silva, de 34, nesta sexta-feira (7), foi preso pela polícia. O corpo da vítima foi encontrado na segunda (3), no Rio Jucuruçu, em Itamaraju, no extremo sul da Bahia.

Nilson, companheiro da vítima, foi localizado em uma fazenda na comunidade São Domingos, a cerca de 20 km do Povoado de Nova Alegria. Após ser indiciado por feminicídio, ele foi encaminhado para Teixeira de Freitas, onde permanece à disposição da Justiça.

De acordo com testemunhas, o casal foi ao rio no domingo (2), mas depois de um tempo, Nilson voltou sozinho. E quando perguntaram sobre Adriana, ele ficou em silêncio. Mas ao ser confrontado, acabou confessando o crime e disse que o corpo da mulher apareceria boiando no rio.

As testemunhas caçaram a moça, mas só acharam suas roupas. Pouco depois, Nilson foi visto bebendo em um bar, mas ao ser novamente questionado, fugiu do local.

Segundo relatos, Adriana já havia sofrido agressões de Nilson e tinha a intenção de terminar o relacionamento.