Mulher é encontrada morta em rio no extremo sul da Bahia

Crime aconteceu no Rio Jucuruçu, em Itamaraju - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher identificada como Adriana Cunha da Silva, de 34 anos, foi encontrada morta no Rio Jucuruçu, em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, na segunda-feira, 3. A Polícia Civil suspeita de seu companheiro, Nilson de Jesus Rocha, conhecido como "Ninho", como responsável pelo crime.

Testemunhas relataram que no domingo, 2, viram o casal no rio e pensaram que estavam em um momento íntimo. Após alguns minutos, Nilson voltou sozinho e, ao ser questionado sobre o paradeiro de Adriana, inicialmente ficou em silêncio. Quando pressionado, confessou que matou a mulher e que seu corpo seria encontrado boiando no rio.

Segundo o g1, as testemunhas tentaram procurar Adriana, mas encontraram apenas parte das roupas dela. Mais tarde, Nilson foi visto em um bar e, ao ser questionado novamente, fugiu. O corpo de Adriana foi encontrado por moradores e policiais na manhã de segunda-feira.

De acordo com as testemunhas, Nilson já havia agredido Adriana anteriormente, e ela queria terminar o relacionamento. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Itamaraju, que solicitou a prisão preventiva do suspeito.