Suspeito de liderar facção criminosa morre em confronto com PM na RMS

Raimundo Nonato Baracho dos Santos era conhecido como Russo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem suspeito de liderar uma facção criminosa morreu após um confronto com policiais militares na noite de segunda-feira, 3. De acordo com as investigações, Raimundo Nonato Baracho dos Santos, conhecido como Russo, era responsável pelo tráfico de drogas nas regiões de Lígia Maria, Marechal Rondon e Sussuarana, em Salvador.

O suspeito foi encontrado no distríto de Itacimirim, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, durante abordagens feitas por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR/BPRV), na BA-099. Quando percebeu a presença dos policiais, ele aumentou a velocidade do carro que dirigia e não obedeceu a ordem de parada.

De acordo com o g1, Russo abandonou o carro, atirou na direção dos policiais e entrou em uma área de matagal. Os policiais contaram que houve uma troca de tiros no local, onde o suspeito foi baleado e não resistiu aos ferimentos.