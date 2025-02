Mulher é sequestrada e ameaçada por suposta dívida de R$ 200

Polícia Civil vai investigar o caso - Foto: Ilustrativa | Divulgação | Ascom - PCBA

Dois homens sequestraram uma mulher de 30 anos, no último sábado, 1º, na cidade de Conceição do Coité, na região do sisal. De acordo com a vítima, os autores do sequestro se apresentaram como vendedores ambulantes e disseram que a mulher possuía uma dívida de R$ 200 referente à compra de uma cesta básica.

Segundo o portal Clériston Silva, a vítima já teria sido ameaçada em um momento anterior por esses criminosos na sua casa, localizada na Rua Palácio de Ondina, no bairro da Mansão. Em seguida, ela foi abordada e sequestrada na Rua Gregório de Amâncio, colocada dentro de um carro e teve a cabeça coberta com um saco plástico.

A vítima foi libertada nas imediações do bairro Casas Populares. Ela relatou à polícia que um dos suspeitos é conhecido pelo apelido de “Pessoa”. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar os criminosos. A Polícia Civil vai investigar o caso.