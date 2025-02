Batida deixa um morto e carretas ficam atravessadas em pista na Bahia

O bloqueio gerou um grande engarrafamento - Foto: Marlon Ferraz/Blog Braga

A colisão entre as duas carretas deixou pelo menos uma pessoa morta nesta segunda-feira, 3, na BR-020, próximo a São Desidério, no oeste da Bahia. Após a batida, os veículos ficaram atravessados na pista, deixando a via completamente bloqueada. O bloqueio gerou um grande engarrafamento, com 8 km de lentidão no sentido de Luís Eduardo Magalhães e 3 km no sentido Brasília.

De acordo com informações apuradas pela TV Oeste, o motorista da carreta gameleira, que seguia de Luís Eduardo Magalhães para Brasília, perdeu o controle do veículo devido à condição escorregadia da pista. Ele fez uma manobra estilo "L", atravessando a pista e colidindo com uma carreta tanque que estava na direção oposta, ou seja, indo de Brasília para Luís Eduardo Magalhães.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte de uma pessoa no local. Não foi especificado se a vítima fatal era o motorista da carreta gameleira ou da carreta tanque.

Além das equipes do Samu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram mobilizados para o local. As equipes atuaram no resgate, remoção dos veículos e na perícia do acidente.

Veja vídeo: